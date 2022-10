10.45 - Cominciano ad arrivare un po' di tifosi al Breda, nonostante l'orario non proprio comodissimo.

10.40 - Squadra in campo per il consueto warm up pre-partita. Giornata umida a Sesto San Giovanni, dove il cielo è coperto anche se il sole si sta facendo timidamente largo.

10.35 - La Dea non sta meglio, anche se prima della sosta è riuscita a cancellare lo zero dalla classifica battendo la Samp 2-1 in virtù dei gol di Vavassori e De Nipoti.

10.30 - Percorso accidentato in stagione per l'Under 19 nerazzurra, che però in casa è ancora imbattuta: le tre partite giocate tra le mura amiche del Breda sono terminate tutte 2-2 (vs Cagliari, Verona e Bayern Monaco).