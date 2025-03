Un'operazione da 1,2 miliardi di euro per un nuovo San Siro da 71.500 spettatori, contornata da 140mila metri quadrati di verde, un museo, hotel, uffici, centri commerciali e quasi 3mila posti auto. Sarà questo lo stadio del futuro di Inter e Milan nel dossier presentato al Comune di Milano lo scorso 11 marzo, secondo quanto riportato da La Repubblica. L'investimento complessivo è stimato attorno al miliardo e mezzo.

Sarà, come riporta il documento, "un luogo capace di attrarre circa 11,6 milioni di visitatori l’anno", per un indotto economico complessivo "di circa 4,6 miliardi". Sarà operativo dal 2031 e "soddisferà le specifiche per ospitare una finale di Champions". Previsti due anelli sul progetto degli anni Cinquanta in un impianto alto meno di 65 metri, con 10mila posti in più rispetto al progetto presentato nel 2022 che saranno dedicati principalmente ai biglietti ordinari. Verranno garantite, si legge ancora, "le migliori condizioni di luce naturale per il manto erboso" e la struttura sarà circondata da un podio sopraelevato che servirà a migliorare le aree di sicurezza per gli spettatori, con dei potenziali spazi per eventi all’aperto quando non si gioca.

I tifosi ospiti avranno due punti di accesso separati, per chi arriva in pullman e chi arriva a piedi. Nella zona est dello stadio ci saranno un fan store e una fan zone per i tifosi con maxischermi, punti di ristoro e allestimenti per concerti minori. Nel 2031 inizierà anche la “decostruzione” dell'attuale Meazza, che prevede la totale rimozione della copertura, delle tribune del terzo anello e del primo anello, di parte delle tribune del secondo anello e di circa il 70 per cento delle rampe.