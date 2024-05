La riforma Abodi sarà approvata oggi in Consiglio dei Ministri ma il testo del decreto con cui si toglie il controllo dei bilanci alle federazioni di calcio e basket fa molto discutere. Non sarà né un'agenzia, né un'authority, ma una commissione indipendente per la verifica e l'equilibrio economico-finanziario delle società professionistiche, come spiega oggi La Repubblica.

L'indipendenza resta però un concetto vago, visto che le nomine saranno governative e che della proposta di riforma avanzata da Malagò non è stato accolto niente. Anzi, sembra che una forte ispirazione alla riforma arrivi proprio dai fatti recenti legati a Milan e Inter. La commissione, verificherà la correttezza e congruità dei bilanci, indicherà “le misure correttive e riparatrici” che i club dovranno adottare e potrà indicare delle rettifiche da apportare per “neutralizzare gli eventuali effetti economici, finanziari e patrimoniali di specifiche operazioni di natura ordinaria o straordinaria”.

Quel che si chiede il quotidiano è se, a questo punto, potrà anche cancellare operazioni finanziarie o di mercato se non ritenute conformi. Di certo potrà svolgere “verifiche e ispezioni presso le sedi delle società” e chiedere “chiarimenti, informazioni e documentazione, anche quanto ai soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che controllano direttamente o indirettamente le società”. Un tentativo, secondo il quotidiano, di evitare l’opacità dei fondi di investimento. La struttura verrà scelta da Abodi e dal Mef: avrà un presidente e sei componenti, di cui due indicati dalle due federazioni, Federcalcio e Federbasket, e altre due che saranno il presidente dell’Inps e dell’Agenzia delle entrate (o dei loro delegati). Costerà 3,5 milioni all’anno, di cui 1,9 milioni a carico delle federazioni e 1,6 milioni a spese delle società in percentuale sul fatturato.

Si partirà già dal 2024/25, il parere della commissione arriverà ogni 30 aprile. Il problema è che per quella data molte squadre non sanno che campionato giocheranno l’anno dopo.