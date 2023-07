C'è un nome in più nella lista dei portieri a cui l'Inter sta guardando per la possibile sostituzione di André Onana. Si tratta di Kevin Trapp, profilo riportato oggi da La Repubblica. Il 32enne estremo difensore è oggi in forza all'Eintracht Francoforte. Restano anche i nomi di Trubin, il cui intermediario della trattativa era ieri in sede, e piace Carnesecchi.