Secondo quanto riportato da L'Equipe, il Paris Saint Germain ha trovato l'accordo con il Lipsia per il trasferimento di Nordi Mukiele, difensore francese classe 1997. Le cifre dell'affare non sono state rese note, ma Mukiele con ogni probabilità sarà il terzo acquisto del club francese dopo Vitinha ed Ekitike. Una notizia che ovviamente riguarda da vicino anche l'Inter e Skriniar, da capire se il Psg tornerà alla carica per lo slovacco o se si accontenerà in difesa dell'arrivo del classe 1997.