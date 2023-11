Match decisivo stasera alla BayArena di Leverkusen per l'Italia di Spalletti, alla quale basta un pari con l'Ucraina per staccare il pass in vista di Euro 2024. In favore degli azzurri, infatti, gioca lo scontro diretto vinto al Meazza.

Per quanto riguarda la formazione, ancora in campo diversi nerazzurri: rispetto al successo sulla Macedonia del Nord, vanno verso la conferma Acerbi, Dimarco e Barella, mentre si profila la panchina per Darmian considerato il rientro dalla squalifica di Di Lorenzo. Altro nerazzurro in campo dal 1', ragionevolmente, sarà Frattesi. Fuori Bastoni per infortunio.

PROBABILE ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Frattesi; Politano, Scamacca, Chiesa.