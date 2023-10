Partita incredibile a San Gallo, dove la Svizzera di Yann Sommer vede le streghe ma poi riesce a strappare un 3-3 alla Bielorussia che salva l'imbattibilità interna degli elvetici ma complica il discorso qualificazione ad Euro 2024 visto che la Romania potrebbe balzare in vetta al girone in caso di vittoria contro Andorra. Apre le marcature Xherdan Shaqiri al 28esimo, rete che la Svizzera sembra gestire bene prima della risalita degli avversari che nel giro di otto minuti con Maks Ebonh e Dzanis Paljakou ribaltano la situazione e all'84esimo sembrano trovare il colpo del definitivo ko con Dmitri Antsieluski. La reazione della Nati però è veemente: nel giro di 120 secondi, Manuel Akanji e Zeki Amdouni riprendono la partita per i capelli.

