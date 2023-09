Sorridono i sudamericani nerazzurri impegnati ieri notte nelle gare di qualificazione ai prossimi Mondiali. L'Argentina supera a fatica l'Ecuador: a risolvere il match arriva al 78' un piazzato delizioso del solito Leo Messi. Lautaro in campo per 77 minuti prima della sostituzione con Alvarez. Nel primo tempo, palo del nerazzurro, bravo a inserirsi in area e a deviare al volo un cross dalla destra.

Col minimo scarto vince anche la Colombia del capitano Cuadrado: 1-0 al Venezuela. Decide in apertura di ripresa un colpo di testa di Santos Borré servito da Carrascal subentrato nell'intervallo proprio all'interista per un cambio pianificato già prima del match.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!