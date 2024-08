«Finché non troviamo un giocatore in grado di mantenere la competitività della squadra, Albert rimane qui». Il Secolo XIX riporta queste dichiarazioni di Andres Blazquez, Ceo del Genoa, riguardo alla situazione di Gudmundsson, attirato dall'offerta della Fiorentina ma coi rossoblu che non hanno ancora un sostituto.

Potrebbe essere Harit, dell'Olympique Marsiglia, ma la pista è complicata e il mancato passaggio di Gudmundsson in viola sta al momento bloccando anche (per volere di Commisso) quello di Nico Gonzalez alla Juventus. Ieri, intanto, l'islandese si è allenato a parte.