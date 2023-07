Se per Lazar Samardzic c'è da fare i conti con la volontà di Gino Pozzo, è decisamente più probabile invece che l’Inter faccia suo Roberto Pereyra, che si è appena svincolato dall’Udinese. Tra costo di mediazione in favore del procuratore Federico Pastorello e ingaggio biennale, la società nerazzurra, secondo Il Gazzettino, potrebbe chiudere l'operazione spendendo appena 5 milioni di euro. La prossima settimana è previsto un altro incontro tra l'ad dell'Inter Beppe Marotta e l'agente del Tucuman, possibilmente per chiudere la trattativa, anche se il procuratore ha contatti con Lazio, Torino e Fiorentina, pure interessati alle prestazioni dell’argentino.

