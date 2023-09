Si riaccendono le luci sul Premio Gentleman Fair Play: mercoledi 13 settembre andrà infatti in scena l'edizione numero ventotto del premio più amato dal calcio e dallo sport italiano. Una serata di Gala dove verrà assegnato l’ambito Premio Gentleman Fair Play Seria A. Sono rimasti quattro giocatori a contendersi la 'Torretta d'oro' di San Siro: si tratta del capitano del Napoli Campione d’Italia, Giovanni Di Lorenzo, di Lautaro Martinez (Inter), Nicolò Fagioli (Juventus) ed Emil Audero (Sampdoria/Inter).

Nel corso della serata, che si terrà anche in questa occasione nella splendida cornice della caserma della Scuola Militare Teulié verrà consegnato il premio Speciale Gentleman CONI Lombardia Awards alla squadra rivelazione del Monza. Un premio che sarà ritirato dall’Amministratore delegato Adriano Galliani in persona. Ma non sarà l’unico premio per la società rilanciata nel grande calcio da Silvio Berlusconi. Da un dirigente a un altro, da un Amministratore delegato ad un altro, a Beppe Marotta che verrà premiato, in collaborazione con il CONI Lombardia, come Dirigente dell’anno 2022/2023. Gentleman di Platino alla carriera per il mai dimenticato capitano del Milan, Franco Baresi.

