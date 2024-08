È arrivato finalmente il momento di Piotr Zielinski. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, la foto che il polacco ha postato ieri in una storia sul suo profilo Instagram vale più di mille parole: c'è lui che corre sul campo di Appiano in maglia di allenamento.

Insomma, dopo il rallentamento dovuto al problema muscolare patito nel test con il Pisa, adesso l'ex Napoli è finalmente pronto a entrare per la prima volta nella lista dei convocati per un match ufficiale. Di fatto, ha saltato solo il Genoa e Inzaghi lo porterà in panchina con il Lecce sabato a San Siro. Come spiega la rosea, Zielinski potrà diventare un’opzione a gara in corso, specialmente se il rendimento di molti dei titolari in mezzo dovesse essere quello ancora poco brillante visto nel debutto di Genova.

Resta ai box De Vrij, che spera di poterci essere con l'Atalanta il 30 agosto. Tra ottobre e novembre, invece, previsto il reintegro di Buchanan.