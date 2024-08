Ieri in tre hanno lavorato a parte: Asllani, non impiegato a Pisa per precauzione, Zielinski e Arnautovic. Come spiega la Gazzetta dello Sport, proprio per quanto riguarda il polacco e l'austriaco, oggi sono in programma accertamenti per chiarire l'entità dei fastidi. La speranza è che si tratti solo di piccoli contrattempi.

Per il resto, da domani Inzaghi potrà riavere a disposizione anche Lautaro, che arriverà oggi a Milano dopo essersi tagliato le ferie. Il capitano domani svolgerà il primo allenamento della nuova stagione con l'obiettivo di arrivare tirato a lucido al match d'esordio con il Genoa di sabato 17. Il Toro - come anticipa la rosea - con ogni probabilità sarà titolare anche perché, man mano che passano i giorni, si riducono le possibilità che Taremi possa recuperare: ieri l’iraniano ha continuato a fare terapie alla Pinetina.