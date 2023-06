Tra le pagine della Gazzetta dello Sport c'è spazio anche per un'ampia panoramica sulle condizioni psico-fisiche degli interisti a cinque giorni dalla finale di Champions League contro il Manchester City. In sostanza, sono tutti o quasi al top, con gli acciaccati che vogliono farsi trovare pronti. A partire da Henrikh Mkhitaryan, che oggi tornerà a lavorare parzialmente in gruppo e da domani completerà il suo iter di recupero. L'armeno, si legge sulla rosea, non è stato completamente fermo negli ultimi giorni ed è per questo che c'è ottimismo sul fatto che possa anche partire dall'inizio.

Discorso diverso per Milan Skriniar, carta in più che Inzaghi può giocarsi a gara in corso: lo slovacco è recuperato, tanto che sabato a Torino è andato in panchina, e in caso di necessità, in stile Oporto, può dare una mano negli ultimi 15-20 minuti. "Chissà, se ci fosse da difendere un risultato positivo", si legge.

