Archiviato il successo sulla Lazio in coppa, stamattina l'Inter tornerà ad allenarsi per preparare al meglio la sfida di sabato con il Napoli. Da oggi a venerdì sono in agenda tre allenamenti completi per organizzare l'assalto al Maradona, forti del +1 in classifica maturato col sorpasso dello scorso weekend.

La buonissima notizia riguarda Thuram. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il francese non sente più il dolore alla caviglia sinistra che lo ha condizionato fin dal recupero di Firenze e tra oggi e domani dovrebbe riaggregarsi definitivamente in gruppo. L'ex Borussia MG farà coppia con Lautaro, ieri rimasto 90 minuti in panchina.

Inzaghi ha optato per un turnover massiccio, dovrà ancora fare a meno di Sommer e Zalewski, ha perso pure Darmian e non ci sono certezze sul rientro di Carlos Augusto. Quantomeno, in coppa, hanno riposato diversi titolari che sabato torneranno regolarmente in campo dall'inizio come Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan a centrocampo e Acerbi-Bastoni in difesa.