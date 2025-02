L'osservazione della Gazzetta dello Sport non è banale: l'Inter si ritrova ancora lassù a giocarsi tutto di fatto senza aver avuto il vero Lautaro fino a un mese fa e senza aver avuto spesso Calhanoglu, spesso infortunato. In fondo si parla dei due protagonisti della seconda stella...

Il capitano da ormai un mese è tornato ai suoi livelli, adesso Inzaghi spera di rivedere anche il turco nella sua veste migliore. Serve eccome Calha, specialmente in questo mese decisivo dando uno sguardo al calendario che attende i campioni d'Italia. Contro il Milan - come specifica la Gazzetta - il numero 20 ci ha messo voglia e abnegazione, ma palesemente non era al top. Fisiologico dopo un mese di stop. Il confronto con la stagione passata è impietoso: nel 2024-25 Calha ha già saltato 10 partite per infortunio (a cui aggiungere di fatto le gare con Roma e Milan a Riad mollate già nel primo tempo), in tutto il 2023-24 ne aveva lasciate per strada per lo stesso motivo appena 3. Di più: a questo punto della stagione, un anno fa le presenze del turco con almeno 80 minuti giocati erano state 18, quest’anno appena 7.

Sabato compirà 31 anni, ad Appiano è stato pianificato un programma complessivo per tornare in fretta al top della condizione. Come specifica la rosea, servirà anche un lavoro di prevenzione per evitare nuovi stop muscolari: le fermate di Calha fin qui sono state dovute esclusivamente a infortuni di questo genere. Polpaccio e adduttori, adduttori e polpaccio: fin qui è stato difficile prendere il volo.