Vincere questa sera contro il Genoa permetterebbe all'Inter di volare almeno per una notte in vetta alla classifica, spostando la pressione sul Napoli impegnato domani a Como all'ora di pranzo. Per vincere, però, servono i gol e tutto il peso dell'attacco nerazzurro è sulle spalle di Lautaro Martinez. Anche perché Marcus Thuram è ai box per curare il problema alla caviglia e, scrive oggi La Gazzetta dello Sport, va considerato fuori causa anche per la partita di martedì con la Lazio in Coppa Italia: l'obiettivo dello staff è riavere il francese al top tra una settimana, quando è in programma la super sfida del Maradona.

Al posto di Tikus ci sarà Joaquin Correa, verso una maglia da titolare per la seconda volta in stagione dopo la grande prova di Verona, con gol). Il Tucu è avanti a Mehdi Taremi nel ballottaggio, anche se l'ultima decisione Inzaghi la prenderà nella rifinitura di stamattina. La rosea ricorda anche che i due argentini non fanno coppia insieme da titolari da oltre due anni: l'ultima volta risale al il 23 gennaio 2023. Lautaro ha voglia di smaltire la rabbia esplosa alla fine della partita con la Juventus e "si è confrontato con tutti, in questi giorni ad Appiano - si legge -. Ha avuto modo di parlare con l’allenatore, ha scambiato qualche parola anche con i dirigenti martedì, nel giorno del discorso di Marotta alla squadra. Il suo volto rabbuiato di Torino si è trasformato in grande energia, almeno così racconta chi lo vive da vicino tutti i giorni". Adesso la palla passa al campo.

