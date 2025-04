Oltre agli squalificati Bastoni e Mkhitaryan sarà Thuram l'altro grande assente in casa Inter per la sfida di oggi contro la Roma. Il francese ieri ha continuato il lavoro personalizzato ma ha aumentato i ritmi in vista della Champions, appuntamento per il quale dovrebbe essere convocato. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, confermando che oggi al posto di Tikus toccherà ad Arnautovic ad affiancare Lautaro.

In difesa, invece, nuova chance per Carlos Augusto: sarà il brasiliano a completare il reparto davanti a Sommer insieme a Pavard e Acerbi, mentre la mediana sarà composta da Frattesi, Calhanoglu e Barella, con Dimarco sulla corsia di sinistra. "Per un’ultima volta il ruolo di esterno destro sarà ricoperto da Darmian, spremutissimo nel periodo senza Dumfries: l’olandese è, però, tornato (e con lui anche Zielinski, importantissimo cambio in mezzo) ed è pronto a giocare una mezzoretta - si legge sulla rosea -. Gli servirà per presentarsi al meglio contro il Barcellona, in cui la sua forza fisica servirà in un duello per cuori forti".

