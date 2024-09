Inzaghi sa leggere negli occhi dei giocatori ed è per questo motivo che, in un momento complicato, chiede il riscatto proprio a chi ha più deluso. Il ragionamento è motivazionale e l'ha portato a scegliere ancora una volta la la coppia Thuram-Lautaro per la trasferta di Udine. Lo spiega La Gazzetta dello Sport, aggiungendo che la scelta del tecnico di puntare sulla ThuLa nasce da due ragioni specifiche: la prima è di natura fisica e riguarda essenzialmente il Toro, che finalmente ha avuto una settimana piena di lavoro e vuole mettere altri minuti nelle gambe per avvicinarsi al top della forma; la seconda, invece, è di natura psicologica: Inzaghi "è convinto che nulla possa giovare di più a Lautaro che un gol, per sbloccarsi definitivamente", chiosa la rosea.

Taremi partirà ancora dalla panchina: a Udine potrebbe trovare spazio a gara in corso ed è probabile che possa partire dall'inizio martedì in Champions League contro la Stella Rossa.

