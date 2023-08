Oggi, finalmente, Sommer sbarcherà a Milano, dormirà in un hotel vicino San Siro e domani, dopo visite e firma, svolgerà il suo primo allenamento ad Appiano Gentile. Lo assicura la Gazzetta dello Sport, che dunque conferma la scelta ormai fatta sul portiere. Con Inzaghi, peraltro, ha già avuto un proficuo scambio di opinioni. "Ancora ieri Simone ha raccontato allo svizzero la sua idea per la porta che si incastra direttamente al marchingegno difensivo costruito in questi anni: un reparto a tre assai mobile, con meccanismi codificati e uscite veloci di palla da dietro, anche a costo di rivolgersi spesso al portiere", si legge.

E ora a Inzaghi serve un vice-Sommer. "I nerazzurri non hanno rinunciato del tutto al progetto originale, ovvero a quello di associare al titolare svizzero un vice di alto profilo, magari emergente, e comunque in grado di contendergli il posto - si legge -. Era il pensiero che guidava la trattativa per il 20enne ucraino Anatolij Trubin e frenata per il momento di fronte alla richiesta dello Shakhtar: altre big europee come il Benfica pensano al talentino della porta, ma i nerazzurri hanno provato a essere convincenti con il giocatore al punto di sperare di prenderlo a zero il prossimo anno. Ora, però, l’Inter ha rivolto le antenne pure su Bento dell’Ahtletico Paranaense, considerato ideale per caratteristiche tecniche, tra i pali e nel gioco con i piedi. Anche in Brasile, però, tengono alta l’asticella, oltre i 10 milioni: è una cifra considerata eccessiva per i dirigenti interisti. In caso di difficoltà esagerate anche qui, attenzione al nome sempreverde di Emil Audero, retrocesso in B dalla Sampdoria, soprattutto se si riuscisse a impostare un prestito con dei dettagli che vadano bene a entrambe le società".

