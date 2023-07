"Neppure i contatti di ieri sull’asse Milano-Monaco hanno portato la fumata bianca per l’acquisto di Yann Sommer da parte dell’Inter. Ormai si va avanti a oltranza, con la certezza che il Bayern darà il via libera solo quando avrà trovato un sostituto. È questo il messaggio inequivocabile "spedito" dalla Baviera". Frena la Gazzetta dello Sport sul fronte Sommer. Mentre nei giorni scorsi la rosea si era spesa per la soluzione immediata, oggi arriva un rallentamento proprio quando invece altre fonti parlano di accordo verbale raggiunto. "In viale della Liberazione confermano che non sarà attivata la clausola rescissoria, per una questione di rapporti e per avere uno sconto. L’obiettivo è pagare il quasi trentacinquenne 4-4,5 milioni più bonus, ma ottenere una dilazione in un paio di rate", sottolinea il quotidiano.

Domani, intanto, Tuchel potrebbe schierare di nuovo Sommer titolare nell'amichevole contro il Kawasaki Frontale. La speranza dell'Inter è che lo svizzero possa svolgere le visite mediche nella prossima settimana e metterlo subito a disposizione di Inzaghi.

