Doppio colpo in porta nel giro di poche ore. Arrivano all'Inter sia Sommer che Audero, per il quale è stato concluso ieri l'affare con la Sampdoria in prestito con diritto di riscatto a 6,5 milioni di euro. Non è inserito nella trattativa, ma Filip Stankovic potrebbe fare il percorso inverso e sbarcare a Genova. "In Viale della Liberazione si è riflettuto a lungo sulla possibilità di dargli il ruolo di secondo da subito, ma poi si è deciso di mandarlo a bottega in un club storico e ambizioso per la B dopo due stagioni al Volendam in Olanda", riporta la rosea.

Per la prossima stagione probabile assalto a un altro estremo difensore, Bento, dell'Athletico Paranaense.