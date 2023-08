Solo 29 minuti collezionati tra Monza e Cagliari, ma niente paura. Arriverà il momento di Davide Frattesi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'Inter e Inzaghi hanno le idee chiare sul centrocampista arrivato in estate dal Sassuolo. La svolta arriverà dopo la sosta per le Nazionali, quando gli impegni raddoppieranno tra Italia ed Europa. Inzaghi attingerà forze da tutti i giocatori, alternandoli sulla falsa riga della parte finale della passata stagione.

"Il salto dal Sassuolo all'Inter non è banale e va accompagnato senza sottovalutare difficoltà che sono comunque fisiologiche, ma i soldi investiti per lui - 33 milioni di euro tra prestito e riscatto, comprensivi di Samuele Mulattieri -, testimoniano l'importanza che il club intende dare alla mezzala tutta gol e inserimenti", riporta la Rosea.

Frattesi è duttile, può giocare sia al posto di Mkhitaryan che di Barella ai lati del regista e parte davanti a Sensi nelle gerarchie. Resta da capire qual è la posizione in cui si trova a suo agio con in campo il connazionale. Nel precampionato è stato quasi sempre il sardo a slittare a sinistra con Frattesi che ha brillato.