Chris Smalling come Mkhitaryan? La Gazzetta dello Sport commenta lo scenario in casa Roma che potrebbe ripetersi a un anno di distanza, con l'inglese in scadenza di contratto corteggiato dall'Inter. "Stavolta è vietato tergiversare, stavolta non si può più sbagliare. Del resto, la vicenda Mkhitaryan ha lasciato il segno e lo stesso José Mourinho non manca occasione per sottolineare quanto gli manchi quest’anno il fantasista armeno - si legge -. E allora la Roma ha deciso di non voler vivere con Chris Smalling lo stesso stillicidio delle due ultime stagioni, quando prima Micki comunicò alla Roma il rinnovo nell’ultimo giorno utile (estate 2021) e poi decise di non avvalersene (2022), optando per la soluzione-Inter. Guarda caso, proprio la squadra che secondo i rumours di mercato sarebbe pronta a piombare anche sul difensore inglese. Che, appunto, ha un contratto in scadenza che si rinnova in automatico per un altro anno (fino al 2024) al raggiungimento della metà delle presenze stagionali, ma con la facoltà di far scattare il rinnovo che è proprio nelle mani di Chris. Esattamente come era nelle mani di Mkhiaryan".