E arrivò il giorno di Davide Frattesi. Qualcuno aveva provato a fare polemica per il mancato utilizzo dell'ex Sassuolo contro l'Udinese, ma il piano era chiaro fin dal principio: totale relax in campionato, visto come si stava mettendo il match, e poi titolarità in Champions. E la partita non è banale, considerando avversario e primo posto da conquistare.

Anche la Gazzetta dello Sport conferma: apprendistato più lungo del previsto per Frattesi, che stasera scenderà in campo contro i baschi con i galloni del titolare. Mkhitaryan e Barella, d'altronde, sono due maestri del ruolo e togliere il posto a uno di loro non è affatto scontato. Come ricorda sempre la rosea, il centrocampista azzurro fin qui ha messo insieme appena 302 minuti in Serie A, con una sola gara da titolare a Empoli, mentre in Champions ha collezionato 270 minuti nelle ultime tre (con gol al Da Luz), restando inizialmente in panchina a San Sebastian e poi messo ko da un problema fisico in casa col Benfica.