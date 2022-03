"65 milioni di euro? Dipende da come li dividiamo, ma non ci accontentiamo. La valutazione potrebbe essere bassa". Lo ha detto ieri Carnevali, a.d. del Sassuolo, parlando di Scamacca e Frattesi, gioielli dei neroverdi e notoriamente nel mirino dell'Inter. Il centravanti costerebbe 40, mentre il centrocampista 25. La Gazzetta dello Sport prova ad approfondire: "Il Sassuolo non si accontenta, pur sapendo che le società milanesi faticano a cimentarsi in un’asta per Scamacca, a dispetto dell’interesse tecnico - si legge -. Logica vuole che il giocatore si ritagli uno spazio importante in questa vicenda, considerato che ha già detto no alle lusinghe del Borussia Dortmund e del Lipsia: lui preferisce restare in Serie A. E certamente non ha interesse a far salire il costo del suo cartellino", in riferimento agli apprezzamenti di Inter e Milan. Ma Carnevale ha avvisato tutti: niente sconti. Per nessuno.