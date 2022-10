Il derby di Milano, che in campo ha assegnato uno scudetto a testa a Milan e Inter negli ultimi due anni, prosegue sugli spalti anche nella stagione corrente. La sfida a colpi di sold out, evidenzia Gazzetta.it, per ora vede in vantaggio i campioni d'Italia in carica per quanto riguarda la Serie A: nelle 5 occasioni in cui la squadra di Stefano Pioli ha giocato in casa, la media degli spettatori è stata di 72.841 con due esauriti (75.530 contro la Juventus e 75.475 nel derby) e altri tre match (contro Udinese, Bologna e Napoli) oltre quota 70.000.