La Gazzetta dello Sport lo chiama "Il fattore scenico". il Meazza pieno potrà dare domani una bella mano all'Inter per battere il Napoli e riaprire almeno sulla carta la corsa allo scudetto. "Tutto esaurito a San Siro – gli spettatori saranno 75mila circa, forse di più - e non è una novità. I tifosi interisti riempiono lo stadio, nella buona e nella cattiva sorte. San Siro pieno può diventare un fattore, provocare il “miedo escenico”, la paura del palcoscenico, come in Spagna chiamano l’effetto Bernabeu, il tempio del Real Madrid - assicura la rosea -. San Siro ribollirà della passione degli interisti, consapevoli che la stabilità della società oggi più che mai dipende dai risultati: non qualificarsi per la Champions sarebbe una sciagura economica e il modo migliore per restare attaccati ai primi quattro vagoni è competere per il primo posto".