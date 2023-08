"Manca davvero solo la firma di Samardzic. Inter e Udinese hanno blindato l’accordo per il centrocampista serbo, pronto a diventare il quinto colpo del mercato nerazzurro". Lo rivela la Gazzetta dello Sport, secondo la quale sono già stati limati gli ultimi dettagli che mancavano tra le due società. Cosa manca per l'ufficialità? Soltanto l'accordo definitivo sull'ingaggio tra il serbo e i nerazzurri: si ragiona su un quinquennale da circa 2 milioni a stagione.

Nessun problema tra i club: operazione in prestito oneroso da 5 milioni con obbligo di riscatto nel 2024 fissato per altri 15, più altri 2 di bonus. I friulani, invece, daranno all'Inter 6 milioni per Fabbian, con Marotta che si tiene il diritto di riacquistare il canterano nel 2025 per 12 milioni.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!