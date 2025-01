Ripartire da Venezia con una vittoria, riprendere la marcia in campionato e archiviare la rimonta subita nella finale di Supercoppa contro il Milan. Tripla missione per l'Inter di Simone Inzaghi domenica pomeriggio.

In attesa del ritorno in campo alla Pinetina, La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione in difesa. L'unico indisponibile è Acerbi che rientrerà in gruppo la prossima settimana. L'ipotesi più probabile è che il terzetto sarà composto da Bisseck a destra, Bastoni adatto come centrale e Carlos Augusto a sinistra. Possibile turno di riposo per De Vrij, uscito stremato post Supercoppa. Non si vogliono correre rischi inutili. Come alternativa da braccetto c'è il solito jolly Darmian da poter utilizzare. A Venezia ci sarà anche il ritorno Pavard, anche se per il francese vale il discorso fatto per De Vrij: in campo solo se necessario o per riacquisire condizione.

