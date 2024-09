Torna la Champions League e la Gazzetta dello Sport prova a capire lo stato di salute delle cinque squadre italiane che saranno impegnate nel nuovo format della massima competizione continentale per club.

Per quanto riguarda l'Inter, Simone Inzaghi ha le idee abbastanza chiare: massiccio turnover a Monza, domenica sera, a tre giorni dalla trasferta di Manchester. La rosa ampia consente ampie rotazioni tra i campioni d'Italia, che non snobbano assolutamente la squadra di Nesta, ma un risparmio energetico è d'obbligo.

Ci si aspetta un Lautaro in panchina e una coppia d'attacco formata da Arnautovic e Thuram. Fuori anche altri 3-4 titolari. In questo modo ci si aspetta di arrivare al meglio all'impegno contro Guardiola e vendicare in qualche modo la finale di Istanbul. Poi il derby e la voglia di continuare la striscia di stracittadine vinte (siamo a 6): battere i rossoneri - come spiega la rosea - significherebbe anche iniziare a mettere diversi punti di distanza dai cugini.

Ecco perché le Inter di Manchester e del derby dovrebbero essere molto simili, con al massimo lievi ritocchi (Darmian-Dumfries, Mkhitaryan-Frattesi), a meno che contingenze particolari (infortuni, squalifiche) impongano a Inzaghi altre scelte.