Possibiel scambio tra Inter e Fiorentina: Milenkovic a Milano e Pinamonti a Firenze, con conguaglio in favore dei nerazzurri. Lo racconta oggi anche la Gazzetta dello Sport, che parla di asse solido tra i due club a livello di mercato. I due hanno in comune il procuratore e, considerando l'uscita di un big di difesa, Inzaghi potrebbe accogliere il serbo più 5 milioni viste le valutazioni: 15 milioni per il difensore (scadenza 2023) e 20 per l'attaccante.