Inzaghi, dopo il match di ieri, è stato molto duro con lo stato di salute del terreno del Meazza: "È in condizioni critiche, giocarci è penalizzante, vale per noi, per i nostri avversari, pure per il Milan".

A tal proposito, secondo quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport, tra Inter e Milan è stato trovato un accordo: approfittando dei giorni in cui l’Inter sarà a Riad per la Supercoppa, fra due settimane il terreno di gioco sarà completamente rizollato.