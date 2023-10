Dalle parti di Roma temono la reazione emotiva di Romelu Lukaku stasera a Milano, quando avrà contro i 70mila di San Siro. Ma il belga - secondo il racconto della Gazzetta dello Sport - ha tranquillizzato tutti: "Io non ho paura" ha ripetuto a Trigoria a Mourinho e ai compagni di squadra.

A Lukaku non ha fatto piacere la narrazione che si è fatta dell'estate tribolata, tra telefonate non raccolte e altre finite malissimo. Ha promesso di parlare, di raccontare la sua versione dei fatti, ma nell'attesa oggi c'è Inter-Roma e l'incrocio tra ciò che è stato e ciò che è. La certezza è che - come scrive la rosea - il belga vorrebbe segnare il gol da tre punti per i giallorossi, magari esultando come fa di solito, ossia col dito al naso. In questo caso avrebbe un significato doppio, fischietti o non fischietti.

