Mancano nove giorni all'inizio del ritiro estivo e l'Inter è ancora tutta da completare in ogni reparto. In tal senso - secondo la Gazzetta dello Sport - la cessione preventivata di Onana può servire a sbloccare diverse situazioni in entrata. A partire da Romelu Lukaku, la priorità assoluta come confermato ieri dallo stesso Antonello.

Al momento, però, tra Inter e United esiste una distanza non banale: gli inglesi sono disposti ad arrivare a 45 milioni per il portiere, mentre i nerazzurri ne chiedono 60 (magari con i bonus), mentre la rosea non conferma l'inserimento dell'Al-Nassr. "L’Inter non può che aspettare. E con quei soldi, oltre a sostituire lo stesso camerunese - c’è Trubin in pole per la porta del futuro - darà l’assalto a Lukaku, il sui ritorno per il tecnico Inzaghi è considerato una priorità - si legge -. Il Chelsea vuole un’offerta vera, il club di Zhang ha in testa un’offerta con un prestito oneroso e un riscatto obbligatorio fissato nel 2024 a quota 30 milioni. Logico immaginare che nella trattativa un ruolo importante lo giocheranno anche i bonus, in base a gol e risultati di squadra. Ma non è ancora il tempo dell’affondo in direzione Londra. Qui si va per incastri, il diktat del presidente Steven Zhang in questo senso è decisivo. Ma il ritorno di Romelu è un obiettivo imprescindibile. Non è un caso che l’Inter non abbia, almeno al momento, aperto alcun file alternativo. Si era pensato, un paio di settimane fa, anche ad Alvaro Morata, ora però in orbita Milan. Meglio, tutto sommato, darà retta anche alla voglia di Romelu di indossare nuovamente il nerazzurro. Per farlo, ha detto no a un ingaggio da 40 milioni di euro netti a stagioni dell’Al-Hilal". Palla all'Inter.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!