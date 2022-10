Romelu Lukaku e Roberto Gagliardini arruolabili per Inter-Viktoria Plzen, match in programma mercoledì pomeriggio a San Siro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, cresce la fiducia in casa nerazzurra per il recupero dei due che oggi hanno lavorato ad Appiano insieme ai giocatori non utilizzati ieri contro la Fiorentina. Una seduta intensa per entrambi, tutto fa pensare che Inzaghi li convocherà. Ottimi segnali da Brozovic che sta recuperando, ma è ancora prematuro parlare del suo rientro.