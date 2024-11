Trentadue come Maradona: niente male, caro Lautaro. Il Toro, con quello segnato in splendida rovesciata al Peru, ha eguagliato i gol segnati dal Pibe de Oro con la maglia dell'Argentina. Come scrive la Gazzetta dello Sport, l'attaccante torna super carico dalla sosta, rigenerato da due reti e tanta autostima. Ma Inzaghi deve valutare tutto, non ultimo la fatica: il capitano atterra stamattina in Italia e si allena nel pomeriggio. Il punto è che, rispetto alle altre soste, avrà un giorno e mezzo in meno prima del match di campionato, stavolta in programma già sabato alle 15.

Secondo la rosea, l’allenamento di oggi pomeriggio sarà importante: Inzaghi è aperto a ogni possibilità, non ha ancora preso una decisione, vuole verificare con l’occhio e con i dati del suo staff. Da considerare anche che poi a stretto giro di posta arriveranno Lipsia e Fiorentina. E allora occhio ad Arnautovic, sulla carta l'attaccante più fresco da poter affiancare a Thuram, visto che pure Taremi tornerà ad Appiano solo oggi.

Intanto Lautaro c'è e spera di aver messo definitivamente alle spalle il periodo opaco con quella rovesciata spettacolare che ha regalato i tre punti alla Seleccion.

