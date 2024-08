Il rinnovo fino al 2029, il sorriso, le parole: Lautaro Martinez ha ufficialmente prolungato il suo rapporto con l'Inter e ieri è arrivato l'annuncio di qualcosa già ampiamente spoilerato. Ormai l'argentino, per i tifosi, è più di un bomber: è il capitano, è l'idolo, è l'esempio. Sulla scia dei grandi capitani del passato.

Come ricorda la Gazzetta dello Sport, appena smesso di giocare al rialzo sull’ingaggio assieme all’agente, Lautaro si è reso conto che mai avrebbe trovato una casa più accogliente e che questa Inter era tagliata su di lui come un abito di sartoria. Accordo immediato e firma per altri 5 anni.

Ne ha fatta di strada dall'estate 2018 quando era la riserva del connazionale Icardi. "Se tornassi indietro, direi al me stesso più giovane di fare esattamente le stesse cose: lasciare il 100% in campo ogni volta, dare una mano ai compagni dentro e fuori dal campo, avere sempre una parola positiva, essere d’esempio. Diventare padre ha fatto scattare un clic nella mia testa e nella mia vita", ha detto ieri nell'intervista dell'annuncio della firma. Pilastro indispensabile: Inzaghi gli ha risparmiato le ultime due amichevoli per averlo al meglio possibile contro il Genoa.