Il messaggio social di ieri ( RILEGGI QUI ) ha confermato come il capopopolo attuale dell'Inter, dopo la delusione Skriniar, sia diventato Lautaro Martinez . Un messaggio mandato dall'argentino sia ai tifosi che ai compagni di squadra: testa bassa e lavorare. "Il post di ieri conferma la crescita di Martinez all’interno del mondo Inter: Lautaro ormai ragiona da leader e parla da capitano, con la personalità che lo contraddistingue - conferma la Gazzetta dello Sport -. E una maturità straordinaria, diventata ancora più marcata dopo il Mondiale vinto a dicembre con l’Argentina".

E allora anche gli interisti si sentono rappresentati da Lautaro, come si evince dai commenti al post. "Questione di feeling, di capacità di comunicare. «Si continua», perché uno come Lautaro non si arrende mai. E adesso sa che deve essere un esempio", sottolinea la rosea.

