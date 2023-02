Arriva anche il commento a mente fredda di Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, il giorno dopo il brutto pari di Marassi contro la Samp: "Si continua - l'incipit del breve messaggio postato sul suo profilo Instagram dal Toro argentino -. Non è stato il risultato che cercavamo e che volevamo. Ora testa bassa e lavorare, è l’unico modo per crescere. Grazie a tutti tifosi per il supporto di sempre".