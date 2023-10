L'Inter che si presenta a Torino spera di allungare la serie positiva in trasferta (fin qui in campionato solo vittorie e nessun gol incassato) ma anche di riprendere a correre dopo il pari di San Siro con il Bologna. Un impegno che arriva dopo la seconda sosta di questo avvio di campionato, un evento che crea una certa apprensione a tutti gli allenatori. Compreso Simone Inzaghi.

"Non è proprio un approccio morbido, questo ritorno dopo la soste delle nazionali. E il tecnico lo teme particolarmente, perché guardandosi indietro gli inciampi non sono mancati - scrive oggi La Gazzetta dello Sport -. Da quando è all’Inter, su 10 partite dopo la pausa i nerazzurri ne hanno vinte solamente la metà, cinque, insieme con quattro sconfitte e un pareggio. Ed è su questo tasto che ha battuto l’allenatore, proprio alla ricerca di una ripartenza lanciata. L’ultima sosta, a cui è seguito il 5-1 al Milan nel derby, è stata beneaugurante".

Vincere a Torino per l'Inter significherebbe guadagnare in automatico punti su almeno una tra Milan e Juventus sfruttando lo scontro diretto in programma domani sera.

