"Se la vittoria di San Siro era parsa un’impresa, perché arrivata dopo due sconfitte dolorose (Udinese, Roma), questo pareggio è qualcosa di più, proprio perché ottenuto oltre la sofferenza, con la qualità del gioco e del cuore - si legge -. Primo artefice: Simone Inzaghi. Tutto è partito dal suo primo messaggio: Dzeko e Dumfries dall’inizio, cioè l’invito ad attaccare, raccolto dalla squadra. E poi una gestione lucida, con cambi felici, vedi Gosens finito in gol. Monumentale Barella e non solo per la rete: non si fermava mai. Lautaro ha riempito di rimpianti i 94 mila di Barcellona: potevano avere uno così. Dopo 42 giorni, il Toro ha ritrovato ha ritrovato la rete, l’ha spalancata a Gosens e ha trascinato. Ma bravi tutti, da un rifiorito Bastoni a Calhanoglu, illuminato regista. Xavi è stato tradito dai suoi vecchi compagni (Piqué, Busquets) e non ha avuto il meglio dai suoi ragazzini terribili. Non è bastata la doppietta di Lewandowski e neppure la bolgia del Camp Nou. La Beneamata ha attraversato l’inferno come Beatrice, insensibile alle fiamme. Il paradiso degli ottavi è a un passo".