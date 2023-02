Quindici punti di distanza tra il Napoli primo e l'Inter seconda: un abisso, secondo la Gazzetta dello Sport. "L’abisso è totale - si legge il giorno dopo lo 0-0 nerazzurro in casa Samp -. Il Napoli s’era destreggiato bene tra gli ostacoli disseminati dall’ultima in classifica, la Cremonese, prima di spazzarla via con il sorriso, correndo a testa alta. L’Inter no: s’è fatta avvolgere dalla manovra spiazzante e trasformista della penultima, la Samp, piombando in un incomprensibile nervosismo e dando vita a una partita tanto confusa quanto veloce e, se vogliamo, divertente. Mai una pausa. Una trentina di tiri. Un mucchio di occasioni. E un finale thriller nel quale il “colpevole” è, da regola, quello che non t’aspetti. Lautaro cincischia in area, tutto solo, a un metro dalla porta, invece di sparare di punta, di piatto, in tutti i modi immaginabili, sprecando la più grande occasione dopo che Audero aveva deviato sulla traversa una botta di Acerbi. L’Inter avrebbe potuto vincere, almeno al conto aritmetico di pericoli. Ma il fatto che non ne abbia messo dentro uno la dice lunga sull’abisso che la separa dal Napoli".