Cosa ci fa Trevoh Chalobah a Milano? Per ora il turista, poi chissà. "Non sono in agenda incontri in viale della Liberazione, considerati superflui visto che il 23enne Trevoh è solo una delle tante pietanze sullo stesso ricco tavolo imbandito da Inter e Chelsea - spiega la Gazzetta dello Sport -. Insomma, i due club hanno un dialogo complessivo da tenere in piedi e, tra gli altri, parleranno ancora di Chalobah, ma in separata sede. E a cena, dopo un selfie, lo stesso difensore inglese ha candidamente ammesso che non gli dispiacerebbe per niente trasferirsi a Milano. Viva l’onestà, nell’attesa che il mercato faccia il resto, anche se Chalobah quest’anno è cresciuto nel minutaggio: pur senza strappare una definitiva titolarità, ha rinnovato il contratto fino al 2028".

Invece si complica - secondo la rosea - il piano per arrivare a Kalidou Koulibaly. "Non solo i Blues non vogliono partecipare a una parte dell’ingaggio, ma sono intenzionati a massimizzare la vendita, visto che il senegalese non farà le stesse barricate di Lukaku pur di andare all’Inter. Difficile, poi, competere con un triennale da oltre 20 milioni l’anno come quello offerto dall’Al-Hilal".

