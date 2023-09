Davy Klaassen ha lasciato l'Ajax per l'Inter. Nel famoso gioco delle coppie, Inzaghi ha in mente di posizionarlo nell'assetto della mezzala sinistra: pedina funzionale al gioco corto, con sponde continue e una consistente dose d'esperienza e qualità in mezzo al campo. Secondo Gazzetta.it il piano di Inzaghi è quello: scavalcando così la concorrenza di Sensi. "Va ricordato che si parla di un calciatore da oltre 400 presenze, di cui 29 in Champions League", suggerisce alla memoria il sito della rosea.