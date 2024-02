La Gazzetta dello Sport non si nasconde: mai lasciarsi andare a sentenze precoci, ma netta è l’impressione che la corsa scudetto della Juve finisca qui. Dopo il ko casalingo con l'Udinese, che segue a quello di Milano proprio con l'Inter e al pari interno con l'Empoli, Allegri potrebbe aver definitivamente detto addio al sogno tricolore.

Anzi, il Milan ora è a un punto e la Signora deve iniziare a guardarsi dalla rimonta rossonera. L'Inter, invece, è a +7 con una gara da recuperare. "La Juve gioca troppo male per ambire al titolo, ha accarezzato l’idea perché l’aritmetica glielo permetteva, ma il calcio non vive di soli numeri, esige un minimo di prosa e di poesia", ammonisce la Gazzetta. E l'Udinese, in tal senso, ha strappato l’ultima foglia di fico.