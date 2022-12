Nuove prove tattiche in arrivo per l'Inter, in campo stasera alle 18 a Siviglia contro il Betis. Secondo La Gazzetta dello Sport l'idea di Simone Inzaghi è di testare una nuova creatura, in un 3-5-1-1 che non vedrà però in campo Lukaku e Onana. "A Simone interessa più che seduto al suo posto in aereo ieri ci fosse Henrikh Mkhitaryan, il chiavistello che può aprire le porte del futuro nerazzurro", sottolinea però la rosea. L'armeno è il primo cambio della mediana che può diventare all’occorrenza titolare aggiunto, modificando la colonna vertebrale della squadra: oggi agirà alle spalle dell'unica punta Dzeko.

Una soluzione, quella di vedere l'ex Roma in quella posizione, che si potrebbe rivedere anche alla ripresa contro il Napoli: per quel giorno Lukaku sarà probabilmente al top, ma nel ruolo di seconda punta si rischia un buco visto che Lautaro, titolare in condizioni normali, sarà ad Appiano solo tra il 28 e il 29 e avrà pochi allenamenti sulle gambe prima del big match del 4 gennaio. "Mkhitaryan ha già avuto un impatto più grande di quanto si immaginava sui destini di questa Inter. Già dai primi allenamenti estivi è sembrato evidente il passo avanti rispetto all’ultimo decadente Arturo Vidal. Gli stessi compagni di reparto, Barella in primis, sono rimasti stupiti dal cervello finissimo dell’armeno, dalla sua capacità di interpretare ogni personaggio del centrocampo, come un attore navigato che passa dalla commedia al dramma risultando sempre credibile - si legge -. Da adesso, però, potrebbe pure fare uno scatto in avanti e offrire una nuova sponda ad Inzaghi: Micki avanzato alle spalle della punta di turno, così come dovrebbe rivedersi oggi allo stadio “Benito Villamarín”, non è solo una mossa obbligata dagli eventi o uno sfizio da provare in amichevole. È qualcosa di molto di più concreto, una tentazione per il nuovo anno".