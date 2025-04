Non solo Lautaro. Le belle notizie per Inzaghi non finiscono al rientro del capitano nerazzurro. Come informa la Gazzetta dello Sport, il tecnico dei campioni d'Italia ritrova anche altri due elementi che, nonostante fossero in panchina, in realtà non erano a disposizione per giocare il derby di coppa: Arnautovic e Dimarco.

Entrambi oggi torneranno ad allenarsi in gruppo e si candideranno per una maglia da titolare al Tardini contro il Parma. I lievi sovraccarichi muscolari sono alle spalle e sia l'azzurro che l'austriaco saranno elementi importanti per Inzaghi in una gara particolarmente temuta soprattutto sotto l'aspetto mentale. Secondo la rosea, in porta certo il ritorno di Sommer, così come quello di Acerbi in difesa. A destra possibile una chance per Zalewski, mentre in mezzo, viste le assenze di Barella e Zielinski, nuova occasione per Frattesi e Asllani (squalificato in Champions). Rifiata Calhanoglu, almeno inizialmente.