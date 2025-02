Ancora qualche dubbio di formazione per Inzaghi in vista del recupero di stasera al Franchi. L'Inter svolgerà stamane la rifinitura a Coverciano e solo in quella circostanza verranno prese le scelte definitive dal tecnico nerazzurro.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, fino a ieri sera, l'idea di Inzaghi era quella di non stravolgere l’undici che domenica ha giocato il derby, nonostante nelle prove di Appiano abbia testato Acerbi al centro della difesa, Frattesi per Barella, Taremi per Thuram e Carlos Augusto al posto di Dimarco. Rispetto alla gara con il Milan, in ogni caso, si rivede Bisseck dal 1’, confermato Calhanoglu in cabina di regia. Zielinski, recuperato dopo il leggero attacco influenzale, è con i compagni.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro.