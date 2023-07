L'Inter ora ha fretta di chiudere almeno un portiere e tra oggi e domani si punta a chiudere la trattativa con il Bayern per Yann Sommer, 34enne numero 1 della nazionale svizzera, con cui c’è già un’intesa di massima sul nuovo contratto. Manca, invece, l’accordo col club tedesco: "Le due società hanno ottimi rapporti e il Bayern non ha intenzione di ostacolare l’uscita di Sommer. Che aveva una clausola rescissoria da 6 milioni di euro, scaduta da qualche giorno - spiega la Gazzetta dello Sport -. Poco male, perché l’Inter non era intenzionata a pagare la clausola per liberare Sommer, anche per evitare di dover investire subito la cifra stabilita. Da giorni si lavora su basi diverse e l’Inter punta ad acquistare il portiere per 4 milioni di euro. Nei giorni scorsi i contatti con Monaco sono stati costanti, ma non è stato possibile accelerare poiché anche il Bayern ha bisogno di un nuovo portiere di livello internazionale". Si parla di Mamardashvili per i bavaresi, profilo seguito anche dai nerazzurri. Inzaghi spinge per avere Sommer subito considerando l'imminente tournée in Giappone.

Dopo Sommer, i nerazzurri torneranno alla carica per Trubin, per il quale lo Shakhtar chiede 30 milioni. "Troppi per l’Inter, ma non solo. Se ne riparlerà a breve, ma ora l’attenzione è tutta su Sommer: uomo di garanzia, con esperienza e personalità da Inter".

